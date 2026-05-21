Podría desaparecer una línea de colectivos que une Constitución con Lanús

La línea 154 de colectivos, que actualmente conecta Plaza Constitución con Lanús, corre el riesgo de dejar de existir en el corto o mediano plazo. La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial y está siendo analizada por la Secretaría de Transporte de la Nación.

De todos modos, su recorrido no desaparecería como tal. Si bien ya no funcionaría bajo la denominación actual, se convertiría en un ramal de la línea 45. De este modo, los colectivos seguirían deteniéndose en las mismas paradas y la única modificación sería la extensión del recorrido hasta Retiro.

Uno de los cambios más importantes que propone el proyecto es que desaparecerían los servicios expresos o semirrápidos que hoy tiene la línea 45. Esto haría que los colectivos puedan detenerse en todas las paradas del recorrido y pasar a cobrar una tarifa común.

En caso de aprobarse la propuesta, los ramales quedarían de la siguiente manera:

Ramal A : Remedios de Escalada – Ciudad Universitaria (sin cambios)

: Remedios de Escalada – Ciudad Universitaria (sin cambios) Ramal B : Remedios de Escalada – Retiro (dejaría de ser expreso)

: Remedios de Escalada – Retiro (dejaría de ser expreso) Ramal C: Constitución – Ciudad Universitaria (también pasaría a ser común)

¿Cuándo podrían aplicarse los cambios?

Luego de publicarse la medida en el Boletín Oficial, se abrió un plazo de 15 días hábiles administrativos para que pasajeros, empresas y otros actores del sector puedan presentar observaciones o reclamos. Distintas fuentes del transporte aseguran que aparecerían objeciones de otras compañías, algo que podría demorar la implementación del cambio durante varios meses.