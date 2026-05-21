Festivales, peñas y encuentros para festejar el 25 de Mayo en la zona sur

Los municipios del sur del Conurbano bonaerense festejarán el 25 de Mayo con una agenda de peñas, espectáculos musicales, bailes populares, comidas tradicionales y diferentes actividades para conmemorar la fecha patria.

En Lomas de Zamora se realizará una nueva edición de Lomas por la Patria, festival impulsado por el municipio que tendrá lugar en Plaza Grigera, ubicada en Hipólito Yrigoyen 8700 a partir de las 12, y contará con un desfile cívico, locro, música y bailes tradicionales. El evento, con entrada libre y gratuita, tendrá como cierre un show musical del Dúo Coplanacu.

Otra propuesta para los lomenses será el Festival Solidario que se llevará adelante el lunes 25 de mayo, a partir de las 14, en la Plaza Espora, frente a la estación de Temperley. El evento, organizado por Temperley tiene memoria, contará con una olla popular de locro, música en vivo, teatro al aire libre, talleres, clases de tango y muchas cosas más.

Otros municipios optarán por peñas y encuentros tradicionalistas para conmemorar el 25 de mayo. En Almirante Brown, la Peña Patria tendrá lugar el próximo lunes desde las 12, en la Plaza 25 de Mayo, ubicada en Juan Lavalle y Colón, Rafael Calzada.

El evento, con entrada libre y gratuita, contará con puestos de comidas típicas, shows musicales de la mano de La Doña Leo, Víctor Flores y Los Nadal, y con las actuaciones de las compañías de baile Danzares Bs. As, Ballet El Mestizo, Ballet El Bagual y Ballet Sueño Infinito.

Por su parte, el Municipio de Lanús informó que el lunes 25 de mayo se realizará, de 11 a 19, una nueva edición de la Peña de la Patria en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita, Remedios de Escalada. Durante la jornada, se podrá disfrutar de espectáculos en vivo, gastronomía típica y la Feria Hecho en Lanús, donde artesanos locales ofrecen sus productos.

La celebración contará con la participación de muchos artistas y grupos folklóricos, como el Ballet Folklórico Municipal de Lanús, Héctor Lihuel, el Grupo Folklórico Urbano, el Ballet Origen de Mi Tierra, y muchos artistas más. El broche de oro será el cierre a cargo del ícono del folklore nacional Peteco Carabajal.

Por su parte, Avellaneda también realizará su correspondiente celebración el lunes a partir de las 12 en el Parque la Estación, Gral. Güemes al 700, donde habrá comidas típicas, grupos de danzas y música en vivo a cargo de Los Churkis, Nico Ramírez y Claudio Abraham y grupo.