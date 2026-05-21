Provincia de Buenos Aires: Bajaron los robos pero crecieron homicidios y grooming

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires informó que en 2025 se iniciaron más de un millón de investigaciones penales preparatorias en todo el territorio bonaerense. La gran mayoría de los expedientes correspondió al Fuero Criminal y Correccional, mientras que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil concentró unas 22.000 causas, apenas el 2,2% del total provincial.

De acuerdo con los datos oficiales el volumen global de investigaciones mostró una baja respecto de 2024. En el Fuero Criminal y Correccional la caída fue del 6,4%, y en el fuero juvenil del 0,9%. Todos los departamentos judiciales registraron descensos interanuales, con reducciones más marcadas en La Matanza (12%), Junín (9,4%), La Plata (9%), Bahía Blanca (8,2%) y Necochea (8,2%).

En el mapa provincial, los departamentos de Lomas de Zamora, San Martín y Quilmes concentraron casi un tercio de las investigaciones penales del fuero criminal. Lomas de Zamora aportó el 12,4% del total, San Martín el 11,3% y Quilmes el 9,1%, configurando los principales polos de actividad judicial penal en la Provincia.

Homicidios y grooming en alza

El informe muestra comportamientos dispares según el tipo de delito. Las causas por delitos contra la propiedad fueron las más numerosas, con 379.980 investigaciones, el 37,5% del total anual, pero registraron una importante baja interanual del 12,3%. Las caídas más fuertes se dieron en hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública (21%), robos (16%), hurtos (14,4%) y robos agravados por el uso de arma (12,4%).

En contraste, los delitos contra las personas alcanzaron 124.723 expedientes (12,3% del total), con una suba del 3,2% frente al año previo. Dentro de este grupo, las lesiones leves y culposas siguieron siendo las figuras más frecuentes. En cuanto a los homicidios dolosos, se relevaron 1.724 causas, un 1,1% más que en 2024: las tentativas crecieron 6,5%, mientras que los homicidios consumados bajaron un 6%, con 44 casos menos.

Los delitos contra la integridad sexual mostraron un leve retroceso global del 1,5%, impulsado por la baja en las denuncias por abuso sexual simple (–6,9%) y abuso sexual con acceso carnal (–5,6%). Sin embargo, otros delitos vinculados a esta categoría crecieron 16,9%, principalmente casos de grooming y producción y comercialización de material de abuso sexual infantil, lo que enciende alertas sobre el delito en entornos digitales.

Amenazas, estupefacientes y la radiografía del fuero juvenil

Los crímenes contra la libertad superaron las 109.000 investigaciones, equivalentes al 10,8% del total provincial, y marcaron un aumento del 2,9%, impulsado por el crecimiento de las causas por amenazas (3,3%). En sentido contrario, los expedientes por apremios ilegales y torturas descendieron un 13,2%.

En materia de seguridad pública se iniciaron 84.697 causas, de las cuales 80.138 se vincularon con infracciones a la Ley de Estupefacientes, con variaciones mínimas respecto de 2024 (alrededor del 1%). Las causas por desobediencia subieron 6,1%, mientras que las de encubrimiento cayeron 9,3%.

Las denuncias realizadas a través de la aplicación Seguridad Provincia representaron el 12,1% de las pesquisas iniciadas y mostraron una baja del 16% interanual, lo que abre el interrogante sobre el uso de herramientas digitales para denunciar delitos.

En el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, los departamentos con mayor participación fueron Lomas de Zamora (10,7%), La Plata (9,9%) y San Martín (9,8%). Si bien en términos generales hubo una leve merma de causas, el comportamiento por jurisdicción fue dispar: Mercedes registró la mayor caída (18%), seguida de La Plata (12,9%) y Zárate-Campana (8,7%). Por el contrario, Moreno–General Rodríguez tuvo un incremento del 20%, Pergamino del 13,2%, San Martín del 10,5% y Trenque Lauquen del 8,9%.

Dentro del fuero juvenil, los delitos contra las personas representaron el 19,5% de las investigaciones y crecieron 7,7%. Los homicidios dolosos consumados aumentaron 12,9% y las tentativas 25,2%, lo que se tradujo en una suba global del 20,5% en este tipo de hechos.

Los delitos contra la integridad sexual abarcaron el 10,8% de las causas juveniles: el abuso sexual simple bajó 7,3%, pero el abuso con acceso carnal subió 10,9% y otros delitos de esa categoría escalaron 21,8%, reflejando un escenario complejo que combina baja en robos tradicionales con alzas preocupantes en hechos violentos y delitos sexuales.