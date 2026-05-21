Almirante Brown: Inauguraron un centro de formación de oficios

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la capacitación laboral y el desarrollo productivo local, el Municipio de Almirante Brown inauguró en Rafael Calzada un nuevo Centro de Formación en Oficios.

El evento estuvo encabezado por el intendente interino, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, quienes una iniciativa que tiene como destinatarios a integrantes de la cooperativa Indecoop como a vecinos de Almirante Brown, con el objetivo de brindar herramientas con alta demanda laboral.

El centro funcionará en el predio ubicado en avenida Presidente Perón 4188, cedido mediante un comodato firmado con el Municipio, donde actualmente opera el pañol de la cooperativa y próximamente se instalarán las oficinas administrativas.

En este marco, desde la Comuna anticiparon que en una primera etapa se dictarán capacitaciones en Electricidad y Plomería básica a cargo de la Cooperativa de Trabajo Independencia Ltda. (INDECOOP) y avalados por la avalados por la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).

La cooperativa viene desarrollando numerosos trabajos en articulación con el Municipio, entre ellos conexiones intradomiciliarias a la red cloacal, la construcción de la red peatonal del barrio Los Altos, la puesta en valor de la Plaza Che Guevara, tareas de embellecimiento en escuelas y el mantenimiento de estaciones de reciclado.

De la actividad también participaron el diputado provincial Mariano Cascallares, el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone, y la subsecretaria de Empleo, Antonella Napoli; el secretario de Extensión de la UNaB, Ignacio Jawtuschenko, y el presidente de INDECOO), Salvador Serfaty.