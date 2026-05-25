LLA realiza hoy un “Cabildo Abierto por la Libertad”

El evento, que se realizará en los 135 distritos de la Provincia, tiene como objetivo que dirigentes de LLA escuchen a los vecinos.

La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires llevará adelante este lunes una actividad en los 135 municipios que componen el territorio bonaerense.

Bajo el nombre “Cabildo Abierto por la Libertad”, la iniciativa estará centrada en la escucha directa de los vecinos y el relevamiento de problemas puntuales en cada distrito.

Se espera que Diego Santilli, ministro del Interior y posible candidato a vicegobernador, participe de la actividad pero no se informó la zona. Sebastián Pareja, diputado nacional y titular del partido provincial, estará en Pilar.

A su vez, la jornada contará con protagonismo de cuadros libertarios, incluyendo a concejales y consejeros escolares; diputados y senadores provinciales y funcionarios libertarios de diversas áreas.

La convocatoria “apunta a recuperar ese espíritu fundacional, invitando a los bonaerenses a acercarse con sus ideas, reclamos y propuestas” para vivir con más libertad.

“Así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia”, indicaron.