Milei participará del Tedeum, Villarruel no fue invitada

El presidente Javier Milei participará del Tedeum del 25 de mayo que se celebrará este lunes, a las 10, con motivo del feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Se presentará acompañado por su Gabinete completo, que se dispondrá a escuchar la oración que brindará el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

El arzobispo de Buenos Aires viene de lanzar una dura advertencia sobre el clima político y social del país al lamentar estos “tiempos de intolerancia” y de “rechazo de todo el que piensa distinto”

Además de los ministros se espera la presencia del asesor Santiago Caputo y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre quienes estarán puestas todas las miradas debido a las acusaciones.

En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada al evento, es la Secretaría de Presidencia, a cargo de Karina Milei, la que se encarga de cursar las invitaciones.