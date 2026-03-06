La estrategia de LLA para bajar las tasas

Concejales de LLA, que recrudece el enfrentamiento con la Provincia, presentarán proyectos de ordenanza para reducir o eliminar tasas municipales.

Los representantes de La Libertad Avanza en los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires presentarán en forma simultánea proyectos para reducir o eliminar tasas municipales en 116 distritos.

Se trata de una acción coordinada con foco puesto en la presión fiscal municipal. Lo confirmó en las últimas horas Sebastián Pareja.

Desde LLA PBA sostienen que mientras el Gobierno nacional avanzó en la reducción del gasto y la baja de impuestos, numerosos municipios –mayoritariamente gobernados por el kirchnerismo– mantuvieron o incrementaron la carga fiscal local.

La estrategia tiene como objetivo central simplificar cargas municipales, reducir o eliminar

timbrados y aliviar tasas que impactan directamente en el comercio, la producción y el

empleo local.