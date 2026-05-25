Kicillof asistirá al Tedeum en La Plata

El arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, encabezará el Tedeum por el 25 de mayo en la catedral de la capital bonaerense. Asistirán el gobernador Axel Kicillof y el intendente local, Julio Alak.

La tradicional ceremonia comenzará a las 11 y contará con la participación de autoridades y fieles de la ciudad y la región bonaerense.

El Tedeum, informó el arzobispado, se celebra “como muestra de gratitud a Dios por la conformación del Estado argentino en 1810”, que años después proclamó su independencia formal en 1816 y es “una de las principales celebraciones religiosas de las fechas patrias”.

Se aguarda que en su homilía por el 25 de mayo monseñor Carrara realice un análisis de los principales problemas de la sociedad, como la pobreza, las adicciones y la situación de las familias.