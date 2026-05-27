Dolor en Sociales UNLZ por la muerte de Tito García, histórico trabajador no docente

La noticia fue confirmada por la propia institución a través de un mensaje difundido en redes sociales.

La noticia fue confirmada por la propia institución a través de un mensaje difundido en redes sociales.

La comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Tito García, ex trabajador no docente muy querido por estudiantes, docentes y compañeros de trabajo.

La noticia fue confirmada por la propia institución a través de un mensaje difundido en redes sociales. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Tito García, ex trabajador no docente de nuestra Facultad, muy querido por toda la comunidad de Sociales UNLZ. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. ¡Hasta siempre Tito!”, expresaron desde la casa de estudios.

La despedida a Tito García volvió a reflejar el enorme cariño y reconocimiento que supo construir dentro de la comunidad universitaria a lo largo de los años. Quienes compartieron espacios con él destacaron su compromiso diario, su solidaridad y la calidez humana que lo caracterizaba.

El fallecimiento generó múltiples mensajes de afecto y despedida entre integrantes de Sociales UNLZ, donde Tito será recordado como una figura cercana y apreciada por toda la comunidad educativa.