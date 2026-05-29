Outlet de Banfield: Secuestro de mercadería “trucha” valuada en cifras millonarias

La Policía Federal incautó una enorme cantidad de mercadería apócrifa extranjera valuada en cifras millonarias. Allanamientos en Esteban Echeverría y Lomas de Zamora. Se trata de dos causas paralelas.

Esteban Echeverría

La primera intervención se desarrolló en la localidad de 9 de Abril, partido bonaerense de Esteban Echeverría, cuando en el marco de un control vehicular los agentes vislumbraron el acercamiento de dos micros de larga distancia, los cuales transportaban gran cantidad de bultos de lona tipo arpillera tanto en la parte superior como así también en la parte inferior de los vehículos en cuestión.

Luego de solicitarles a los respectivos choferes que detengan su marcha a los fines de proceder a la correspondiente identificación, los federales tomaron comunicación con el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora a cargo del Dr. Federico Hernán Villena, por ante la Secretaría N°16 a cargo del Dr. Sebastián Garber. el cual autorizó la realización de una requisa.

Sobre los dos rodados, el personal policial ejecutó la debida apertura de un total de 450 embalajes sospechosos, dentro de los cuales se determinó la existencia de una importante cantidad de indumentaria de origen extranjera (remeras, pantalones, zapatillas, etc.) que no poseía el correspondiente aval aduanero.

Ante tales circunstancias, la citada autoridad judicial ordenó el inmediato decomiso del cargamento hallado. En el mismo sentido, también dispuso el secuestro de ambos micros y la detención de sus doce ocupantes; siete argentinos, uno de nacionalidad paraguaya y cuatro ciudadanos bolivianos.

Conjuntamente con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se determinó que la totalidad de la mercadería ilegal junto a los rodados ascendía a un aforo aproximado de 900.000.000 pesos.

Se calcula, además, una evasión fiscal equivalente a dicho monto, lo que por consecuencia significaba un enorme perjuicio para la economía del país.

Lomas de Zamora

En otro orden, los agentes llevaron a cabo, en la localidad de Villa Centenario del distrito de Lomas de Zamora, más de veinte allanamientos encuadrados en la Ley de Marcas.

Dicha causa tuvo su génesis a raíz de una serie de denuncias formuladas por representantes legales de diversas firmas comerciales, quienes alertaban acerca del funcionamiento de una reconocida feria tipo “outlet” ubicada en Larroque, Banfield, que comercializaba productos apócrifos.

En consecuencia, los uniformados desarrollaron una detallada pesquisa, estableciendo la veracidad de los hechos denunciados y certificando que la mercadería que se ponía a la venta, efectivamente, era espuria y no poseía ningún aval que autorice su tenencia y posterior venta.

Además, los productos que se vendían correspondían a diferentes marcas muy reconocidas; delito que vulneraba los derechos de propiedad intelectual de las empresas que se hallaban siendo damnificadas.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, y con la intervención de la Secretaría N°4 de, García Lira, ordenó la realización de 25 allanamientos para inspeccionar los puestos sospechados.

Al cabo de los procedimientos, se confiscaron alrededor de 800 camisetas con inscripciones y logos, cientos de remeras, shorts, pantalones y pares de zapatillas, varios vasos, termos, botellas térmicas y fundas. Todos estos elementos poseen un monto total de 95.236.000 pesos.

En cuanto a los responsables, fueron notificadas de la causa cuatro hombres y dos mujeres (todos ellos argentinos) por disposición del magistrado.

Tanto los detenidos como los imputados, junto a los elementos incautados, quedaron a disposición de la justicia a la espera de las actuaciones procesales de rigor.