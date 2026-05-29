Los Andes quiere llegar a la cima

Los Andes visitará mañana a All Boys, en un encuentro válido por la Fecha 16 de la competencia de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará en el Estadio Islas Malvinas, el sábado desde las 15.30. Felipe Viola es el árbitro designado para este encuentro, que será transmitido por LPF Play.

El Milrayitas está tercero de la tabla de la Zona A de la Primera Nacional, con 24 puntos (producto de seis victorias, seis empates y dos derrotas). El rival, en tanto, pelea por no caer a la zona de descenso.