La Noche de Lanusita: las propuestas para hoy

El Municipio de Lanús convoca a los vecinos a participar hoy, a partir de las 20, de “La Noche de Lanusita”, que se desarrollará en el Polo Gastronómico de la calle Iberlucea, en el tramo comprendido entre Alcorta y Piñeiro.

Habrá propuestas gastronómicas, shows y diferentes actividades recreativas para disfrutar en familia.

Esta iniciativa también contará con espectáculos en vivo; la presentación de artistas locales como Mamelucos, Marysun y Deshollinadores, Tu Cumbia; la Expo Fiat 600; la ruleta de premios y muchas sorpresas más para cada uno de las y los que se acerquen.

Este tipo de eventos se realizan en distintos distritos de la zona sur del Conurbano, con el objetivo de fomentar el consumo local.