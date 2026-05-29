Presentaron un juego para prevenir la ludopatía digital en la UNLZ

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) fue epicentro de la presentación de “CAPUT: La Ruleta Tramposa”, un videojuego educativo pensado para prevenir la ludopatía digital y generar conciencia sobre los riesgos de las apuestas online en adolescentes y jóvenes.

La propuesta fue creada por Casa Pueblo junto al Laboratorio de Desarrollo Sostenible de la UNLZ y propone abordar esta problemática a través de una herramienta innovadora, interactiva y cercana a los consumos culturales de las nuevas generaciones.

“El videojuego busca visibilizar las estrategias de manipulación presentes en las plataformas de apuestas digitales, promoviendo el pensamiento crítico, el debate y hábitos digitales saludables“, señalaron desde la Casa de Altos Estudios.

Durante la jornada estudiantes, trabajadores y vecinos pudieron probar el demo del juego y participaron de una charla y debate sobre ludopatía digital.