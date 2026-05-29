Javier Milei recibió a congresistas de Estados Unidos en medio de las negociaciones por un acuerdo comercial

El Gobierno argentino intenta acercar posiciones para reactivar el acuerdo comercial bilateral anunciado el año pasado por la Casa Blanca y funcionarios argentinos, en una estrategia que apunta a fortalecer el vínculo con la administración estadounidense y ampliar el intercambio económico.

El Gobierno argentino intenta acercar posiciones para reactivar el acuerdo comercial bilateral anunciado el año pasado por la Casa Blanca y funcionarios argentinos, en una estrategia que apunta a fortalecer el vínculo con la administración estadounidense y ampliar el intercambio económico.

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una reunión en Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y una delegación de diputados de la Cámara de Representantes estadounidense, en un encuentro atravesado por las negociaciones para avanzar en un acuerdo comercial bilateral entre ambos países.

Del encuentro también participó el canciller Pablo Quirno. La delegación norteamericana estuvo integrada por los congresistas Mario Díaz-Balart, Henry Cuellar, Andrew Harris, Chuck Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte. Además, estuvieron presentes el médico del Congreso y de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brian Monahan, junto a funcionarias legislativas de ese país.

La reunión se produjo en un contexto clave para la administración libertaria, que busca profundizar la relación política y económica con Washington. El Gobierno argentino intenta acercar posiciones para reactivar el acuerdo comercial bilateral anunciado el año pasado por la Casa Blanca y funcionarios argentinos, en una estrategia que apunta a fortalecer el vínculo con la administración estadounidense y ampliar el intercambio económico.

En paralelo, la comitiva norteamericana desplegó una agenda de reuniones con empresarios y dirigentes políticos locales, aunque sin trascender mayores detalles sobre esos encuentros. Uno de los temas que sigue de cerca el embajador Lamelas es la futura licitación de la Hidrovía, una infraestructura estratégica por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas y que despierta fuerte interés internacional por su impacto en el comercio regional.