Lanús se juega el último desafío antes del Mundial: enfrenta a Instituto por Copa Argentina y ya sabe su camino en la Sudamericana

El Granate disputará este sábado los 16avos de final de la Copa Argentina ante Instituto de Córdoba en Rosario. Luego del receso por el Mundial 2026, deberá enfrentar a Cienciano de Perú en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El Granate disputará este sábado los 16avos de final de la Copa Argentina ante Instituto de Córdoba en Rosario. Luego del receso por el Mundial 2026, deberá enfrentar a Cienciano de Perú en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Lanús afrontará este sábado un partido clave para cerrar el semestre antes del receso por el Mundial 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino enfrentará a Instituto de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina, en un encuentro que se disputará desde las 18 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El Granate buscará avanzar de ronda y mantener viva una de las competencias que tiene como objetivo en la temporada.

El conjunto del sur llega con buen ánimo tras haber asegurado su continuidad internacional al clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Lanús obtuvo el boleto luego de finalizar tercero en el Grupo G de la Copa Libertadores, posición que alcanzó gracias a la victoria por 1 a 0 frente a Mirassol en la última fecha. Ahora, antes de enfocarse nuevamente en el plano continental, intentará seguir avanzando en la Copa Argentina.

De cara a la Sudamericana, el Granate deberá enfrentar a Cienciano de Perú en el repechaje rumbo a los octavos de final. La serie comenzará en La Fortaleza durante la semana del 21 de julio y se definirá una semana después en Cusco, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a más de 3400 metros sobre el nivel del mar. El ganador de la llave avanzará directamente a los octavos de final del certamen organizado por la Conmebol.

Los cruces de playoffs de la Copa Sudamericana dejaron varios enfrentamientos destacados. Boca Juniors jugará frente a O’Higgins, Gremio se medirá con Bolívar, Vasco da Gama enfrentará a Medellín y Tigre chocará ante Nacional de Uruguay. En ese contexto, Lanús buscará dar otro paso internacional y mantenerse como uno de los protagonistas argentinos en el continente tras el receso mundialista.