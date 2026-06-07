Kicillof en la despedida del Indio Solari: “Soy un ricotero más”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó el operativo desplegado para la despedida del Indio Solari en Villa Domínico y aseguró que la Provincia trabaja para garantizar que todos los fanáticos puedan darle el último adiós. Además, expresó su emoción personal por la muerte del histórico músico.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó el operativo desplegado para la despedida del Indio Solari en Villa Domínico y aseguró que la Provincia trabaja para garantizar que todos los fanáticos puedan darle el último adiós. Además, expresó su emoción personal por la muerte del histórico músico.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el Gobierno bonaerense trabaja para garantizar una despedida ordenada y multitudinaria a Carlos ‘Indio’ Solari, luego de que no prosperara la posibilidad de realizar el funeral en el Congreso de la Nación. En declaraciones televisivas, el mandatario remarcó que la Provincia puso a disposición todos sus recursos para acompañar el homenaje popular que se desarrolla en Villa Domínico.

“Compungido. Así es como me siento. Soy un ricotero más. Lo soy desde muy joven”, afirmó Kicillof al referirse al fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El gobernador contó que estuvo presente en el predio donde se realiza el velatorio y describió la jornada como un momento de enorme emoción colectiva. “Recién estuve en el lugar donde se está realizando la despedida. Es algo muy fuerte”, expresó.

El mandatario destacó el trabajo conjunto entre la Provincia, el municipio y la familia del artista para garantizar el desarrollo de la ceremonia. “Desde que el hecho ocurrió las fuerzas de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando para poder posibilitar lo que se está observando hoy, que se viene desarrollando en calma y en paz”, señaló. Además, definió el evento como “una despedida popular y masiva” y aseguró que la convocatoria supera todas las expectativas: “Es una peregrinación para despedirse del Indio. La cola ya llega hasta Puente Alsina, más de 40 cuadras”.

Kicillof también recordó el impacto cultural que tuvo Solari en varias generaciones de argentinos. “Son sentimientos encontrados de las despedidas. Una carrera, 77 años, que deja una huella inmensa e imborrable. Es parte de nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, de nuestra sensibilidad”, sostuvo. Según relató, dentro del predio predominan las muestras de agradecimiento y emoción de los fanáticos. “La palabra que más escuché es ‘gracias’ entre medio del llanto. Eso es lo que representa un ídolo popular de esta magnitud”, afirmó.

Por último, el gobernador pidió paciencia a quienes aún esperan ingresar al velatorio y confirmó que las autoridades buscarán extender todas las garantías necesarias para que nadie se quede sin despedirse. “Desplegamos un operativo inmenso de seguridad y salud. Tanto la familia, la Provincia y el municipio buscaremos garantizar que todos puedan despedirse”, aseguró. Y concluyó con una definición personal sobre el legado del artista: “El Indio es parte de la banda de sonido de mi vida. Representó a muchas generaciones y acompañó permanentemente al pueblo”.