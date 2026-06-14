Tragedia en Río de Janeiro: murieron Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale en un choque de helicópteros

El creador de contenidos argentino Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el cineasta Lucas Vignale fallecieron este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. La colisión entre dos helicópteros dejó un saldo de seis víctimas fatales y generó conmoción en la comunidad digital y artística internacional.

El creador de contenidos argentino Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el cineasta Lucas Vignale fallecieron este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. La colisión entre dos helicópteros dejó un saldo de seis víctimas fatales y generó conmoción en la comunidad digital y artística internacional.

La tragedia se produjo durante la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad brasileña, cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo por causas que todavía son materia de investigación. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un predio utilizado para estacionar vehículos eléctricos y provocó un incendio de gran magnitud.

Entre las víctimas fueron identificados el youtuber y humorista argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi; el músico estadounidense Oliver Tree, reconocido por éxitos como “Life Goes On” y “Miss You”; y el director audiovisual Lucas Vignale, quien desarrolló una destacada trayectoria en la realización de videoclips y producciones vinculadas a la música urbana.

Las autoridades brasileñas informaron que los seis ocupantes de las aeronaves fallecieron como consecuencia del accidente. Equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar para controlar el incendio, recuperar los cuerpos y asegurar la zona afectada. La investigación quedó a cargo de organismos aeronáuticos de Brasil, que buscan determinar las causas de la colisión.

La noticia provocó una profunda conmoción en redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a despedir a los artistas y creadores de contenido. Gaspi se había consolidado como una de las figuras más populares del humor digital argentino, mientras que Oliver Tree contaba con una amplia proyección internacional y Vignale era reconocido por sus trabajos junto a referentes de la música latinoamericana.

Las autoridades continúan recabando pruebas y analizando registros de vuelo para esclarecer las circunstancias que derivaron en una de las tragedias aéreas más impactantes del año en Brasil.