Muerte de Gaspi: Su padre puso en duda el accidente aéreo en Brasil y habló de un posible atentado

Ricardo Prim, padre del youtuber Gaspar “Gaspi” Prim, expresó su dolor tras la tragedia ocurrida en Río de Janeiro y aseguró que tiene dudas sobre las causas del siniestro en el que murió su hijo junto al cineasta Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Ricardo Prim, padre del youtuber Gaspar “Gaspi” Prim, expresó su dolor tras la tragedia ocurrida en Río de Janeiro y aseguró que tiene dudas sobre las causas del siniestro en el que murió su hijo junto al cineasta Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

La muerte de Gaspi continúa generando conmoción y múltiples interrogantes. En medio del duelo, Ricardo Prim habló públicamente por primera vez sobre el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro que terminó con la vida de su hijo, del realizador audiovisual Lucas Vignale y del músico estadounidense Oliver Tree.

Desde su casa en Puerto Madryn, el padre del creador de contenidos aseguró que no está convencido de que se haya tratado de un accidente. “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, sostuvo.

Además, expresó el profundo dolor que atraviesa tras la pérdida de su hijo. “Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, manifestó. Luego agregó: “Es mi hijito. El dolor que uno siente cuando pierde un hijo, sobre todo un hijo como él, no se explica”.

Ricardo Prim también lamentó la forma en la que murió el joven influencer y recordó el momento personal y profesional que atravesaba. “Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos”, expresó conmovido.

Mientras tanto, el cuerpo de Gaspi fue liberado este martes por las autoridades brasileñas para iniciar el proceso de repatriación. Debido al difícil momento que atraviesa la familia, fueron dos amigos cercanos del youtuber quienes viajaron a Brasil para encargarse de los trámites y gestiones necesarias para su regreso al país.