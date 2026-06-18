Natalidad en Argentina: la caída de los nacimientos podría universalizar la sala de 3 años sin nuevas escuelas

La fuerte baja de la natalidad en Argentina ya genera efectos concretos en el sistema educativo. Un informe reveló que, si se mantiene la infraestructura actual, el país podría alcanzar una cobertura cercana al 100% en jardines de infantes para 2027, especialmente en las salas de 3, 4 y 5 años.

La fuerte baja de la natalidad en Argentina ya genera efectos concretos en el sistema educativo. Un informe reveló que, si se mantiene la infraestructura actual, el país podría alcanzar una cobertura cercana al 100% en jardines de infantes para 2027, especialmente en las salas de 3, 4 y 5 años.

La baja de la natalidad en Argentina comienza a modificar el mapa educativo nacional. Según un informe de la organización Argentinos por la Educación, la cantidad de niños de entre 3 y 5 años pasó de 2,25 millones en 2016 a 1,56 millones en 2025, una caída del 31%. En paralelo, las inscripciones en el nivel inicial descendieron un 12%, lo que abre la posibilidad de ampliar la cobertura educativa sin necesidad de construir nuevos establecimientos.

El estudio sostiene que, manteniendo la cantidad de vacantes y utilizando plenamente la infraestructura existente, la escolarización en el nivel inicial podría acercarse al 100% en 2027. Actualmente, la cobertura alcanza el 87%. A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Censos proyectó que la población de entre 3 y 5 años volverá a reducirse un 16% entre 2025 y 2030, hasta ubicarse en 1,31 millones de niños.

Los datos reflejan una tendencia demográfica que se profundiza. El Indec informó que la tasa de natalidad en Argentina cayó casi a la mitad desde 2014 y que solo el 45% de los hogares del país tiene al menos un menor de 18 años. En la misma línea, un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas indicó que uno de cada cinco adultos decide tener menos hijos debido a la incertidumbre sobre el futuro, influida por factores como la situación económica, las políticas públicas, el clima y las perspectivas sociales.

Pese a la mejora en la cobertura educativa, el acceso a la sala de 3 años continúa siendo desigual. Apenas el 58% de los niños asiste a ese nivel, que no es obligatorio a nivel nacional. Las provincias de Buenos Aires y La Rioja lideran la cobertura con más del 70%, mientras que Corrientes, Misiones y Formosa se mantienen por debajo del 30%.

Sin embargo, la asistencia a la sala de 3 registró un crecimiento de 18 puntos porcentuales entre 2016 y 2025. Las mayores subas se dieron en San Juan, La Pampa, Córdoba, San Luis, Neuquén y Tucumán. Según los especialistas, este avance responde tanto a una menor demanda producto de la caída de la natalidad como a la expansión de la oferta educativa.

Desde Argentinos por la Educación remarcaron que el desafío ya no pasa solamente por incorporar más alumnos al sistema, sino por garantizar la calidad de la enseñanza. Los especialistas sostienen que la educación inicial cumple un rol clave en la alfabetización temprana, el desarrollo cognitivo y las oportunidades futuras de los estudiantes, por lo que el debate educativo podría desplazarse en los próximos años desde la cobertura hacia la calidad y la atención en edades cada vez más tempranas.