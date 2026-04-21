Milei homenaje papa Francisco: lo llamó “el argentino más importante de la historia” a un año de su muerte

Milei lo definió como “el argentino más importante de la historia”, durante una breve ceremonia en el Santo Sepulcro y mediante una carta enviada al Episcopado.

Milei lo definió como “el argentino más importante de la historia”, durante una breve ceremonia en el Santo Sepulcro y mediante una carta enviada al Episcopado.

El presidente Javier Milei encabezó este martes un homenaje al papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. En ese marco, el mandatario lo definió como “el argentino más importante de la historia”, durante una breve ceremonia en el Santo Sepulcro y mediante una carta enviada al Episcopado.

El gesto marca un nuevo capítulo en la relación entre Milei y el Papa, luego de las fuertes críticas que el jefe de Estado había lanzado antes de asumir la Presidencia. Desde Israel, donde se encuentra de visita oficial, el mandatario publicó en su cuenta de X una serie de imágenes junto a Francisco tomadas en 2024, cuando asistió en el Vaticano a la canonización de Mama Antula, la primera santa argentina.

“Aquí con el argentino más importante de toda la historia… Abrazo a la distancia Santo Padre”, escribió Milei, recordando también la audiencia privada que mantuvieron el 12 de febrero de 2024 en el Vaticano. Aquel encuentro, de unos 70 minutos en la biblioteca del Palacio Apostólico, fue considerado extenso para los protocolos vaticanos y consolidó un acercamiento institucional que había comenzado tras el balotaje de 2023, cuando Francisco lo llamó para felicitarlo.

En paralelo, el Presidente envió una carta al titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, en la que destacó la figura de Jorge Bergoglio como “uno de los argentinos más trascendentes” por su rol al frente de la Iglesia. Allí valoró su “incansable lucha” por la vida desde la concepción, el diálogo interreligioso y su intención de acercar la espiritualidad a los jóvenes.

Finalmente, Milei hizo referencia a la misa en homenaje al Papa que se realizará en la Basílica de Luján con حضور de autoridades religiosas y dirigentes políticos. “Espero que produzca mucho fruto en nuestro pueblo y permita hacer memoria agradecida de su pontificado”, expresó, al tiempo que pidió que la Virgen de Luján “proteja a toda la Nación Argentina”.