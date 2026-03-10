Milei viaja a Chile para la asunción de Kast en una visita relámpago y con la mira puesta en una nueva sintonía política

El presidente Javier Milei viajará este miércoles a Chile para participar de la ceremonia de transmisión de mando en la que José Antonio Kast asumirá la presidencia en reemplazo de Gabriel Boric, en un movimiento que marcará un cambio de etapa en la relación bilateral. La actividad central se realizará al mediodía en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso, donde el dirigente republicano tomará posesión del cargo.

Según la agenda prevista, el mandatario argentino asistirá a la ceremonia oficial a las 12 y emprenderá el regreso a las 15 en un vuelo especial, con arribo estimado a la ciudad de Buenos Aires a las 17. La visita tendrá así un formato relámpago, con apenas unas horas de actividad en suelo chileno. De la comitiva participará también Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y una de las figuras centrales del esquema político y de decisión de la Casa Rosada.

El viaje se produce después de la participación de Milei en la Argentina Week en Nueva York y en la antesala de una nueva escala internacional prevista para el sábado 14 de marzo, cuando tiene programada una actividad en Madrid, España. En ese contexto, la presencia del Presidente en Chile quedará concentrada exclusivamente en el cambio de mando y en la señal política que implica su asistencia a la asunción de un aliado ideológico en la región.

Un giro político en la relación con Chile

La llegada de Kast a La Moneda abre un nuevo escenario para el vínculo entre la Argentina y Chile, después de un período signado por las diferencias entre Milei y Boric. En los días previos al traspaso, el presidente electo chileno mantuvo reuniones bilaterales con jefes de Estado y representantes extranjeros que viajaron al país para asistir a la ceremonia, en una agenda orientada a ordenar su desembarco en el poder y a definir los primeros gestos internacionales de su administración.

En la Casa Rosada leen ese recambio como la posibilidad de profundizar una agenda común basada en el libre comercio, una visión coincidente en materia de seguridad y una mayor afinidad política e ideológica. La relación entre Milei y Kast ya había mostrado señales previas de cercanía, en un vínculo que ahora encontrará su primera foto institucional con ambos como presidentes. Esa sintonía, además, aparece en línea con el tipo de alianzas que el Gobierno busca consolidar también en otros foros internacionales.

La visita a Valparaíso será, en ese marco, breve en términos de tiempo pero significativa en clave diplomática y política. Con una estadía acotada, sin otras actividades públicas confirmadas y con regreso inmediato al país, Milei apostará a dejar un respaldo explícito al nuevo mandatario chileno y a mostrar una nueva etapa de alineamiento regional.