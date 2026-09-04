Los juguetes aumentaron un 25% para el Día de la Niñez

Ya han pasado varios días del Día de la Niñez y el dato de la caída en las ventas se conoció en paralelo al festejo, pero ahora se suma la precisión respecto a los precios. Los juguetes aumentaron un 25% en promedio, los juegos didácticos se dispararon.
Consumidores Libres informó que los juguetes aumentaron un 24,66% para el Día de la Niñez, de acuerdo a un relevamiento efectuado por la entidad en jugueterías y supermercados de la Ciudad de Buenos Aires.
|Producto
|Precio Anterior
|Precio Actual
|Variación
|CAMION /BOMBEROS – MEDIANO – PLASTICO
|$3800.00
|$4800.00
|+26.32%
|VOLCADOR – MEDIANO – PLASTICO
|$4250.00
|$5200.00
|+22.35%
|AMBULANCIA – MEDIANO – PLASTICO
|$4800.00
|$6200.00
|+29.17%
|MIS LADRILLOS – 40 PIEZAS – PLASTICO
|$6500.00
|$8500.00
|+30.77%
|DURAVIT – 60 PIEZAS – PLASTICO
|$5500.00
|$8200.00
|+49.09%
|DURAVIT – 128 PIEZAS – PLASTICO
|$9200.00
|$12500.00
|+35.87%
|MESA DE METEGOL – SIMPLE – MADERA
|$68500.00
|$95000.00
|+38.69%
|MESA DE METEGOL – 813x880x1044 cm. – PATAS METAL
|$128900.00
|$165000.00
|+28.01%
|PUZZLE (ROMPECABEZAS) – 97 PIEZAS
|$9500.00
|$14500.00
|+52.63%
|PUZZLE BASICO – 70 PIEZAS – FICHAS PLST.
|$15500.00
|$19500.00
|+25.81%
|BICICLETA – RODAD 12 – ECONOMICA
|$150000.00
|$165000.00
|+10.00%
|DISFRACES – SPYDERMAN/BATMAN
|$25900.00
|$29900.00
|+15.44%
|RUIBAL/DIDACTICOS – ABC/NUMEROS – PLASTICO
|$7500.00
|$11900.00
|+58.67%
|RUIBAL JUEGO DE MESA – DAMAS – PLASTICO
|$10500.00
|$15000.00
|+42.86%
|MUÑECA BARBIE SET – BASICA
|$21900.00
|$27900.00
|+27.40%
|MUÑECA MADELEINE – SEGÚN MODELO – 25 CM.
|$12000.00
|$14900.00
|+24.17%
|PELOTA DE CUERO CON LUZ – N° 5 – CUERO
|$15400.00
|$17500.00
|+13.64%
|PELOTA – N° 4 – SINTECTICO
|$25500.00
|$27000.00
|+5.88%
|BATALLA NAVAL
|$22500.00
|$26800.00
|+19.11%
|MONOPOLY
|$33400.00
|$42900.00
|+28.44%
|TEG
|$42000.00
|$58500.00
|+39.29%
|TOTALES
|$623050.00
|$776700.00
|+24.66%