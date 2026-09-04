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Los juguetes aumentaron un 25% para el Día de la Niñez

Las ventas juguetes pero los precios de los juguetes aumentaron. ¿Qué dice el relevamiento de Consumidores Libres?
JUGUETES

Ya han pasado varios días del Día de la Niñez y el dato de la caída en las ventas se conoció en paralelo al festejo, pero ahora se suma la precisión respecto a los precios. Los juguetes aumentaron un 25% en promedio, los juegos didácticos se dispararon.

Consumidores Libres informó que los juguetes aumentaron un 24,66% para el Día de la Niñez, de acuerdo a un relevamiento efectuado por la entidad en jugueterías y supermercados de la Ciudad de Buenos Aires.

ProductoPrecio AnteriorPrecio ActualVariación
CAMION /BOMBEROS – MEDIANO – PLASTICO$3800.00$4800.00+26.32%
VOLCADOR – MEDIANO – PLASTICO$4250.00$5200.00+22.35%
AMBULANCIA – MEDIANO – PLASTICO$4800.00$6200.00+29.17%
MIS LADRILLOS – 40 PIEZAS – PLASTICO$6500.00$8500.00+30.77%
DURAVIT – 60 PIEZAS – PLASTICO$5500.00$8200.00+49.09%
DURAVIT – 128 PIEZAS – PLASTICO$9200.00$12500.00+35.87%
MESA DE METEGOL – SIMPLE – MADERA$68500.00$95000.00+38.69%
MESA DE METEGOL – 813x880x1044 cm. – PATAS METAL$128900.00$165000.00+28.01%
PUZZLE (ROMPECABEZAS) – 97 PIEZAS$9500.00$14500.00+52.63%
PUZZLE BASICO – 70 PIEZAS – FICHAS PLST.$15500.00$19500.00+25.81%
BICICLETA – RODAD 12 – ECONOMICA$150000.00$165000.00+10.00%
DISFRACES – SPYDERMAN/BATMAN$25900.00$29900.00+15.44%
RUIBAL/DIDACTICOS – ABC/NUMEROS – PLASTICO$7500.00$11900.00+58.67%
RUIBAL JUEGO DE MESA – DAMAS – PLASTICO$10500.00$15000.00+42.86%
MUÑECA BARBIE SET – BASICA$21900.00$27900.00+27.40%
MUÑECA MADELEINE – SEGÚN MODELO – 25 CM.$12000.00$14900.00+24.17%
PELOTA DE CUERO CON LUZ – N° 5 – CUERO$15400.00$17500.00+13.64%
PELOTA – N° 4 – SINTECTICO$25500.00$27000.00+5.88%
BATALLA NAVAL$22500.00$26800.00+19.11%
MONOPOLY$33400.00$42900.00+28.44%
TEG$42000.00$58500.00+39.29%
TOTALES$623050.00$776700.00+24.66%

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