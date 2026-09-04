Monte Chingolo: Le ató las manos con un precinto para robar en su casa

Un hombre de 34 años fue detenido en Monte Chingolo, señalado por el robo a una vivienda. El dueño de casa denunció que le ató las manos con un precinto.

Un hombre de 34 años fue detenido en Monte Chingolo, señalado por el robo a una vivienda. El dueño de casa denunció que le ató las manos con un precinto.

Un violento robo se registró esta semana en Monte Chingolo, partido de Lanús. Un vecino denunció que un hombre ingresó a la vivienda y le ató las manos con un precinto para luego llevarse una serie de artefactos: como una licuadora y una máquina para cortar el pasto.

Todo sucedió en una casa ubicada en Corvalán al 2800, esquina Allende, de Monte Chingolo. Al llegar, los efectivos divisan a un hombre que se retiraba con un objeto en la mano y el propio dueño, de 58 años, explicó que se trataba del delincuente.

“Reconoce al aprehendido como quien ingresara y lo atara con precinto para sustraer una máquina de cortar pasto, herramientas, una licuadora como así ollas”, informaron las fuentes, que además secuestraron un cuchillo tipo “serruchito” con el cual le habría provocado un corte leve en una oreja.

La acusación que pesa sobre el hombre de 34 años es de “tentativa de robo con arma”, interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.