Nueve secuestros extorsivos en la Provincia

No se contabilizaron secuestros extorsivos en agosto, informó la UFECO, pero se sumó un caso del año pasado, que finalmente cerró con 14 casos.

No se contabilizaron secuestros extorsivos en agosto, informó la UFECO, pero se sumó un caso del año pasado, que finalmente cerró con 14 casos.

La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) informó que no se registraron secuestros extorsivos, por lo que se mantiene en 12 el número de casos a nivel nacional y nueve en territorio bonaerense.

Sin casos en agosto, la UFECO precisó que hubo un cambio respecto a 2025, ya que se sumó un secuestro, que se registró en enero del año pasado en la provincia de Córdoba.

Suman 12 los secuestros extorsivos que se contabilizaron en lo que va del año, nueve de ellos ocurrieron en territorio bonaerense.

Los secuestros extorsivos

El organismo precisó que en enero se contabilizó un secuestro en José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires; mientras que en febrero fue secuestrada una mujer en la avenida Rivadavia y Misiones de la Ciudad de Buenos Aires.

El caso del 28 de marzo en CABA fue descartado y se suman dos en abril, ambos en Don Torcuato (PBA). Se agregaron, asimismo, dos casos en mayo: uno en San Fernando (PBA) y otro en Rosario.

Asimismo, son cuatro los casos de junio, uno en Adrogué (partido de Almirante Brown), otro en José León Suárez, otro en Garín (los tres en la PBA) y uno en Tucumán.

En julio se sumaron dos hechos, en José León Suárez y Pablo Nogués (PBA), mientras que no hubo reportes de secuestros en agosto.

El 2025 cerró con 14 secuestros (se descartaron dos casos y se sumó uno respecto a lo informado al cierre del año pasado).