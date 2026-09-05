Violencia machista: 49 víctimas fatales en la provincia de Buenos Aires

En los primeros ocho meses del año se contabilizaron 49 femicidios en la provincia de Buenos Aires, lapso en el que además ocurrieron 96 intentos de femicidio.

En los primeros ocho meses del año se contabilizaron 49 femicidios en la provincia de Buenos Aires, lapso en el que además ocurrieron 96 intentos de femicidio.

El último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, indica que se contabilizaron 169 víctimas fatales por violencia machista en el país en los primeros ocho meses del año, 49 en la provincia de Buenos Aires.

El reporte habla de 169 víctimas fatales entre el 1 de enero y el 30 de agosto: 144 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios, 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Además, se contabilizaron 349 tentativas de femicidios (342 mujeres y adolescentes y 7 vinculados).

El reporte indica que 49 hechos se registraron en la provincia de Buenos Aires, 24 en Santa Fe, 10 en Córdoba y Santiago del Estero, 8 en Salta, Corrientes y Mendoza contabilizan 7, Entre Ríos y Tucumán aparecen con 6, 5 en Misiones, 4 en Chaco, 3 en Chubut y Jujuy, 2 en Río Negro, San Luis y Catamarca.

Asimismo, un caso figura en las provincias de Santa Cruz, La Rioja, San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No figuran hechos en Formosa, Tierra del Fuego, Neuquén y La Pampa.

Intentos de femicidio

En cuanto a intentos de femicidio en ese lapso, la provincia de Buenos Aires sigue liderando el trágico ránking con 96 casos, seguido de Santiago del Estero con 41, Santa Fe con 23, Salta con 20, Jujuy suma 16, Mendoza llega a 15, Río Negro contabiliza 14, Chaco y San Juan tienen 13, Chubut aparece con 12, Córdoba y Neuquén tienen 11.

Misiones suma 10, Entre Ríos y Catamarca tienen 9, Tucumán suma 8, Formosa aparece con 6, CABA, San Luis, Santa Cruz y Corrientes suman 5, La Rioja tiene 2 y no hay casos contabilizados en La Pampa o Tierra del Fuego.

Asimismo, La Casa del Encuentro precisó que 96 niñas o niños y adolescentes estaban presentes en el lugar del ataque. “Más allá de las agresiones físicas o de haber presenciado el ataque, el impacto de la violencia psicológica afecto a cada una de las niñas, los niños y adolescentes por igual”, indica.

Vale mencionar que 53 mujeres o adolescentes habían realizado denuncia y 38 agresores tenían dictada medida cautelar de prevención. Además, 17 agresores habían formado parte o pertenecían a una fuerza de seguridad, 15 mujeres o adolescentes tienen indicio de abuso sexual y 14 estaban embarazadas.