Los alimentos siguen aumentando: 1,73% en agosto

La canasta básica de alimentos, medida por Consumidores Libres, muestra un aumento del 22,93 por ciento en los primeros ocho meses del año.

La canasta básica de alimentos, medida por Consumidores Libres, muestra un aumento del 22,93 por ciento en los primeros ocho meses del año.

Frente al drama del endeudamiento, por la suba desmedida de los servicios públicos y el transporte, la suba de la canasta básica de alimentos suma presión al bolsillo de los ciudadanos. En agosto, los alimentos tuvieron un aumento del 1,73 por ciento.

Consumidores Libres precisó que a partir del relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1,73 por ciento en agosto. La suba acumulada es del 22,93%.

En cuanto a la canasta de “Almacén”, el aceite aumentó un 5,81% (la botella de 1,5 litros sale $7.830) mientras que el pan fresco subió un 3,45% (cuesta $6.000 el kilo). También hay productos que no aumentaron, como la yerba y los fideos guiseros.

Por otro lado, la canasta de “Verduras” presenta dos subas que llaman la atención: la papa negra aumentó un 31% y las cebollas lo hicieron un 13%, pero hay productos como la acelga y las naranjas que no subieron y otros que bajaron (manzanas y zanahorias).

En tanto, en la “Carnicería” vuelve a sorprender el aumento en el precio de la carne picada (3,60%), mientras que los otros cortes (asado, paleta) subieron por debajo del 2,5% y la bola de lomo no mostró variaciones respecto al mes anterior.

El reporte de Consumidores Libres indica que la suba de enero fue del 3,96%, 3,98% de febrero, 2,64% en marzo, 2,69% en abril, 2,12% en mayo, 2,15% en junio, 1,67% en julio y 1,73% en agosto. El acumulado es de 22,93% mientras que en 2025, la canasta básica de alimentos aumentó un 30.62.