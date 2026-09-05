Talleres ganó fuera de casa y pelea por la punta

Matías Samaniego y Milton Cantero anotaron los goles de Talleres en el Estadio Carlos Barraza, que se impuso ante Real Pilar.

Matías Samaniego y Milton Cantero anotaron los goles de Talleres en el Estadio Carlos Barraza, que se impuso ante Real Pilar.

Talleres venció por 2 a 0 a Real Pilar, en el choque válido por la Fecha 34 de la Primera B. Matías Samaniego y Milton Cantero anotaron los goles en el Estadio Carlos Barraza.

Lucas Licht formó con Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Lautaro Jhonson (Juan Pablo Arango); Pablo Cortizo, Nicolás Malvacio, Matías Samaniego, Federico Versaci (Fernando Enrique), Federico Martínez (Leonel Barrios); Milton Cantero (Claudio Mosca), Isaías Ciavarelli (Santino Maldonado).

Samaniego marcó la ventaja para la visita a los 18 de iniciado el partido. Ciavarelli intentó sobre el final pero se fue por arriba del travesaño. Si bien el dueño de casa manejó el partido, Talleres aprovechó las oportunidades que tuvo y Cantero marcó el segundo gol a los 10 del compplemento.

Talleres suma 63 puntos (producto de 18 victorias, nueve empates y seis derrotas) y quedó como líder hasta que Arsenal marcó el tanto en su partido correspondiente a esta fecha (ganaba 1 a 0 al cierre de esta edición).