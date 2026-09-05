Los Andes y San Telmo se repartieron los puntos

Los Andes igualó sin goles con San Telmo, en el Osvaldo Balleto, por la Fecha 28 de la Primera Nacional.

Los Andes igualó sin goles con San Telmo, en el Osvaldo Balleto, por la Fecha 28 de la Primera Nacional.

Los Andes empató sin goles con San Telmo por la Fecha 28, en el Estadio Osvaldo Balleto. Fue un partido sin demasiadas intenciones y se terminaron repartiendo los puntos.

César Monasterio formó con Sebastián López; Brian Leizza, Nazareno Fernández Colombo, Julián Navas (Carrasco); Gabriel Cañete, Julián Rodríguez Vuotto, Tomás Díaz (Grance), Franco Rodríguez; Mauricio Asenjo, Alex Chamorro (Vázquez), Tobías Modlín (Galeano).

En la primera parte no hubo jugadas de peligro y se repartieron la posesión de la pelota en partes iguales por lo que se fueron al descanso sin goles. De todos modos, en el complemento Los Andes adoptó una formación más ofensiva y salió a buscarlo. Chamorro fue amonestado.

Los Andes está noveno en la tabla de la Zona A con 35 puntos, producto de ocho victorias, 11 empates y ocho derrotas, y quedó en las puertas de la zona de Reducido.