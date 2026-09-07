Bomberos rescataron a un nene que quedó atrapado en un secarropas

El nene había quedado atrapado en un secarropas y finalmente fue rescatado sin lesiones de gravedad. Sucedió en Longchamps.

El nene había quedado atrapado en un secarropas y finalmente fue rescatado sin lesiones de gravedad. Sucedió en Longchamps.

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) rescataron a un chiquito que había quedado atrapado en un secarropas, en una vivienda de la localidad de Longchamps. Lograron liberarlo sin lesiones de gravedad.

Los bomberos fueron convocados ante una situación de emergencia, en la cual un menor había quedado atrapado en un secarropas, electrodoméstico que se encontraba en una vivienda de la calle Finochietto al 3300 de Longchamps.

“Al arribar al lugar, el personal de Bomberos evaluó la situación y, mediante maniobras cuidadosas, logró liberar al niño de manera segura”, informaron las fuentes. Fue rescatado sin lesiones de gravedad.