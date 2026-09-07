Definen condiciones para llamar al Consejo de Empleo Municipal

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires definió las condiciones para la convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo de Empleo Municipal.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires definió las condiciones para la convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo de Empleo Municipal.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires definió las condiciones para la convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo de Empleo Municipal. Esto fue muy bien recibido por ATE bonaerense, pero rechazado por la FESIMUBO.

“Ante la necesidad de la generación de nuevos canales de diálogo entre las partes empleadoras y trabajadoras en el ámbito del empleo municipal, este Ministerio de Trabajo asumió hace tiempo el compromiso de concretar la conformación del Consejo de Empleo Municipal, en cumplimiento del artículo 53 y concordantes de la Ley N° 14.656“, informó la cartera la laboral.

La ley fue sancionada en 2014, posteriormente reglamentada en el año 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal y judicializada en 2018 debido a severas falencias que impedían su implementación.



Así, el Ministerio de Trabajo estableció pautas claras para la convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo. “Se entiende que este paso compensa una deuda histórica con los trabajadores y trabajadoras municipales de la Provincia de Buenos Aires”, señalaron.

En concordancia con las atribuciones conferidas, se convocará a una primera reunión organizativa.

Vale remarca que desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Buenos Aires respaldaron la decisión gubernamental y se destacó que “esta es una medida histórica para el sector municipal, ya que durante años nuestro Sindicato ha luchado para que esto sea una realidad”.

Por otro lado, FESIMUBO (Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses) cuestionó al Ministerio por el funcionamiento del Consejo del Empleo Municipal y advirtió sobre un intento de modificar mediante una resolución aspectos establecidos por la Ley 14.656, que regula las relaciones laborales.

“Cuando reina el capricho y la chicana, se hace muy difícil”, aseguró el referente de la FESIMUBO Hernán Doval, quien consideró que “el Ministerio de Trabajo quiere hacer política con el Consejo de Empleo Municipal”.