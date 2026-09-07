Triple femicidio narco: ¿Quiénes son los nuevos detenidos?

Cuatro personas se sumaron a los detenidos por el triple femicidio narco registrado en Florencio Varela hace casi un año.

Cuatro personas se sumaron a los detenidos por el triple femicidio narco registrado en Florencio Varela hace casi un año.

El fin de semana se registraron nuevas detenciones por el triple femicidio narco de Florencio Varela. Son cuatro los detenidos, quienes serán indagados este lunes por el juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez.

Se trata de Verónica Emilce Chieto, de 36 años; María Inés Olivera, de 70; Eugenia Quispe Gallardo, de 19; y Ramiro Mansur, de 52. Los investigadores creen que forman parte de la segunda línea operativa y de encubrimiento de la organización.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario y ante este escenario Lucas Contreras Alderete, abogado de Pequeño J, el principal acusado, emitió un comunicado en el que expuso su “más profunda preocupación por la filtración de elementos de prueba de extrema sensibilidad”.

Estos movimientos en la causa ocurren a pocos días de que se cumpla un año del los brutales asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. La hipótesis principal que se investiga es que los crímenes estuvieron ligados a una venganza narco por el robo de droga. Ya son 15 los investigados.