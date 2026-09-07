Leche, pañales y medicamentos: el pedido de Casa MANU

El hogar Casa MANU convoca a la comunidad a realizar donaciones de algunos insumos fundamentales para los menores que allí residen.

El hogar Casa MANU convoca a la comunidad a realizar donaciones de algunos insumos fundamentales para los menores que allí residen.

El hogar Casa MANU (Mucho Amor Nos Unes) de Esteban Echeverría realizó un pedido muy especial a la comunidad: necesitan leche, pañales y medicamentos para la atención de los bebés y chicos que residen en la institución.

“Necesitamos leche Sancor 1 y 2, pañales XXG y paf SALBUTAMOL,BUDESODINE E ITROPROPIO”, difundió el hogar de Monte Grande, en un nuevo pedido a la comunidad del hogar convivencial en el que menores de edad viven con VIH o sida y se encuentran en estado de abandono de persona.

Señalaron que los que quieran, pueden comprar leche o pañales y enviarlo directamente a Casa M.A.N.U. a través de Mercado Libre o bien hacer una donación a través de Mercado Pago (link en su perfil). “Y si hoy no podés colaborar económicamente, compartir el pedido también es una forma de ayudar”, dicen.

El hogar, con 25 años de trayectoria, celebró el paso de 200 chicos por la institución, que “dejaron una huella imborrable” en los corazones de quienes trabajaron allí. Además de la correcaminata, realizan ferias y distintos eventos para salir adelante.