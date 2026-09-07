Vuelve a los barrios el Circuito de Ahorro de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown continúa impulsando durante septiembre el Circuito de Ahorro Brown, una iniciativa que tiene como objetivo fortalecer la economía popular y acompañar a las familias brownianas con distintas alternativas de productos de calidad a precios accesibles.

En este marco, durante todo el mes los vecinos podrán acceder a frutas, verduras, productos de almacén, pescadería, productos agroecológicos, alimentos elaborados por productores locales y otras opciones de consumo, a través de los distintos mercados y ferias que recorren las localidades del distrito.

En este marco, el Mercado de Cercanía es una de las opciones en las que durante septiembre se podrán adquirir frutas, verduras, productos de almacén, pescadería y otros alimentos, de 9 a 14.

En la estación Burzaco, ubicada en Ricardo Rojas y Pellegrini, funcionará los martes 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre. En tanto, en la estación Claypole, en avenida 17 de Octubre y Nazca, estará disponible los miércoles 2, 9, 16, 23 y 30, y los viernes 4, 11, 18 y 25 de septiembre.

Por su parte, el Mercado Multiplicar funcionará los viernes 4, 11, 18 y 25 de septiembre, de 9 a 14 horas, en el Instituto Municipal de Economía Social (IMES), ubicado en Cruz del Sur 1271, esquina Uruguay, Burzaco. Allí se ofrecerán verduras agroecológicas, frutas de estación, productos de vivero y productos de productores de Glew. Además, los vecinos podrán acceder a un 40 por ciento de ahorro con Cuenta DNI en las compras que correspondan.

Asimismo, la Feria de Productores Rurales estará disponible todos los viernes, de 10 a 14 horas, en Plaza Cerretti de Adrogué, con una amplia variedad de frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces y conservas, productos de panadería y otras elaboraciones.

La propuesta también se desarrollará todos los sábados, de 10 a 16 horas, en la Granja Educativa Municipal, donde los vecinos podrán acercarse a conocer y adquirir productos elaborados y comercializados por productores rurales y emprendedores locales.

Finalmente, los Mercados Bonaerenses estarán presentes durante septiembre en la estación Longchamps, lado Este, todos los martes y viernes, de 9 a 14 horas. La propuesta incluye productos de campo, panadería, pescadería, frutas y verduras, miel, frutos secos, productos de almacén y otras alternativas.