Nuevo paro: convocarán a una otra marcha en defensa de la universidad

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a la undécima medida de fuerza del año y anticipó la convocatoria a otra marcha (sería en octubre).

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a la undécima medida de fuerza del año y anticipó la convocatoria a otra marcha (sería en octubre).

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales anunció una nueva medida de fuerza, la undécima en lo que va del año, en reclamo del efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno sigue resistiendo.

“Exigimos al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, de la cautelar que ordena actualizar salarios, becas y del acta firmada. Seguimos defendiendo la Universidad Pública en unidad”, aseguró FEDUN (docentes universitarios).

Asimismo, FATUN (nodocentes) precisó que “se decidió realizar un plan de lucha con una nueva convocatoria a una Marcha Federal Universitaria para los primeros día de octubre, con un paro nacional del sistema universitario, para el próximo martes 8 de septiembre”.

El próximo martes se realizará un paro, mientras que el 15 de septiembre convocan a una jornada nacional de clases públicas la universidad en la calle y el ⁠17 se realizará un acto en Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a paritaria docente y nodocente.

“Por la ley de financiamiento Universitario, por paritarias para recuperar lo perdido por inflación, por actualización de las Becas Progresar y Belgrano y por un presupuesto universitario que no asfixie a nuestras universidades“, reclama el gremio.

La lucha

La del próximo martes será la undécima medida de fuerza del año. La anterior se concretó el pasado 2 de septiembre, tras una reunión paritaria en la que el Gobierno ofreció un 3% de aumento a los trabajadores de las universidades.

Hubo otra el 27 y 28 de agosto (de 48 horas), la anterior había sido el 12. En mayo se realizaron otros dos paros, el primero fue de 24 horas y se concretó el 29 de mayo, mientras que el 3 y 4 de junio se hizo otro de 48. El 12 mayo, en tanto, se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria.

También se concretaron medidas de fuerza en marzo y abril: Fueron el 16 y 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril.