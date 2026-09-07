La oposición impulsa una sesión por el endeudamiento de familias

La oposición apuesta a repetir la mayoría que construyó en la sesión pasada para tratar proyectos de endeudamiento y discapacidad.

La oposición apuesta a repetir la mayoría que construyó en la sesión pasada para tratar proyectos de endeudamiento y discapacidad.

La oposición buscará sesionar el próximo miércoles en la Cámara de Diputados para emplazar a las comisiones los proyectos vinculados al endeudamiento de familias y la emergencia en discapacidad, mientras el oficialismo espera convencer a aliados para que no den quórum.

Los bloques opositores, encabezados por el peronismo, tiene el desafío de mantener unida a la mayoría que construyó en la última sesión, cuando reunió 133 votos para impulsar el debate de esas iniciativas. Con ese objetivo, convocó a una sesión para el próximo miércoles, a las 12.

La Libertad Avanza avanzó con una estrategia de abrir en la comisión de Finanzas, que preside Santiago Pauli, para tratar 35 proyectos con la expectativa de estirar el debate hasta fin de mes, pero ese esquema de trabajo fue rechazado por las bancadas opositores.

El arco opositor más duro alertó que existen más de 20 millones de personas endeudadas en el país y alrededor de seis millones en situación de mora, por lo que consideran necesario avanzar con una respuesta legislativa.

Otro eje de la sesión será la prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia está prevista hasta fines de 2026. La Comisión de Discapacidad, presidida por el oficialista Gerardo Huesen, también estableció un cronograma de reuniones informativas y debate.