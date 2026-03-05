En marzo vuelve el circuito de ahorro de Almirante Brown con productos frescos

Durante marzo regresa el Circuito de Ahorro Brown a distintos puntos del distrito con propuestas que permiten a las familias acceder a frutas, verduras, panificados, pescadería y productos de almacén a precios convenientes.

A través de esta iniciativa el Municipio de Almirante Brown busca fortalecer la economía social y promover la compra directa a productores locales, acercando alternativas que contribuyen al cuidado del bolsillo de los vecinos.

En ese marco, el programa Brown Ahorra estará presente los martes 3, 10, 17 y 31 de marzo en la estación Burzaco del Tren Roca, Ricardo Rojas y Pellegrini, de 9 a 14.

Asimismo, los miércoles 4, 11, 18 y 25 y los viernes 6, 13, 20 y 27, la propuesta se desarrollará en la estación de Claypole, Avenida 17 de Octubre y Nazca, también de 9 a 14.

Por otra parte, el Mercado Multiplicar, que funciona en el Instituto Municipal de Economía Social (IMES), Cruz del Sur 1271 esquina Uruguay, Burzaco, abrirá sus puertas los viernes 6, 13, 20 y 27, de 9.30 a 14. Allí se podrán adquirir verduras agroecológicas, frutas de estación y productos elaborados en Glew, con un descuento especial del 40 por ciento abonando con Cuenta DNI.

Finalmente, la Feria de Productores Rurales funcionará todos los viernes de marzo, de 10 a 14, en la plaza Cerretti de Adrogué, y los sábados de 13 a 16 en la Granja Educativa Municipal, Avenida Juan B. Justo 1000, en Ministro Rivadavia.