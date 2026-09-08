La universidad pública sigue en pie de lucha

Se realiza hoy un nuevo paro en defensa de la universidad pública, por financiamiento y mejoras salariales para sus trabajadores.

Se realiza hoy un nuevo paro en defensa de la universidad pública, por financiamiento y mejoras salariales para sus trabajadores.

Se realiza esta martes una nueva medida de fuerza en defensa de la universidad pública, la undécima en lo que va del año. Es en reclamo del efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno sigue resistiendo, ya van más de 300 días sin cumplirla.

“Exigimos al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, de la cautelar que ordena actualizar salarios, becas y del acta firmada. Seguimos defendiendo la Universidad Pública en unidad”, reclamó FEDUN (docentes universitarios).

Asimismo, FATUN (nodocentes) precisó que “se decidió realizar un plan de lucha con una nueva convocatoria a una Marcha Federal Universitaria para los primeros día de octubre“.

Este martes se realizará un paro, mientras que el 15 de septiembre convocan a una jornada nacional de clases públicas la universidad en la calle y el ⁠17 se realizará un acto en Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a paritaria docente y nodocente.

La lucha

La de hoy es la undécima medida de fuerza del año. La anterior se concretó el pasado 2 de septiembre, tras una reunión paritaria en la que el Gobierno ofreció un 3% de aumento a los trabajadores de las universidades.

Hubo otra el 27 y 28 de agosto (de 48 horas), la anterior había sido el 12. En mayo se realizaron otros dos paros, el primero fue de 24 horas y se concretó el 29 de mayo, mientras que el 3 y 4 de junio se hizo otro de 48. El 12 mayo, en tanto, se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria.

También se concretaron medidas de fuerza en marzo y abril: Fueron el 16 y 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril.