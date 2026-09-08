El Régimen Penal Juvenil se mete en la campaña

Diego Santilli le reclamó a Axel Kicillof por el "silencio" ante el freno del Régimen Penal Juvenil. Javier Alonso recogió el guante y salió a responder.

Diego Santilli le reclamó a Axel Kicillof por el "silencio" ante el freno del Régimen Penal Juvenil. Javier Alonso recogió el guante y salió a responder.

Provocaciones, silencio y reclamos. Diego Santilli, que se presenta hoy como el candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, le reclamó definiciones al gobernador Axel Kicillof, quien tiene aspiraciones presidenciales por la suspensión del Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, cuestionó a Kicillof por “silencio” ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil, definición que tomó la Justicia.

“Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”, sostuvo.

Quien salió a responderle fue el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, quien tomó el guante y le reclamó al funcionario de Milei los fondos que la Nación le debe a la Provincia.

“Concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”, le recomendó Alonso, quien también advirtió que “bajar la edad de imputabilidad no alcanza”.

Y apuntó: “¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”. “Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”, sentenció.

Finalmente, le hizo un observación fundamental: “¿Por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial? ¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, sostuvo.