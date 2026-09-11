Un estudiante planificaba un tiroteo escolar en la zona sur del Conurbano

El estudiante utilizó ChatGPT para planificar un tiroteo en un establecimiento educativo para asesinar a compañeros. Allanaron su casa de Quilmes.

El estudiante utilizó ChatGPT para planificar un tiroteo en un establecimiento educativo para asesinar a compañeros. Allanaron su casa de Quilmes.

La Policía Federal llevó adelante una investigación que permitió identificar a un menor de edad que habría amenazado con realizar un eventual tiroteo escolar. Allanaron su casa de Quilmes y secuestraron varios elementos.

La investigación se inició el 19 de agosto, a partir de una alerta remitida por el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, relacionada con un usuario de correo electrónico que habría mantenido una conversación con la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT.

Manifestaba su intención de realizar un tiroteo en un establecimiento educativo y asesinar a compañeros, inicialmente previsto para el año 2027, aunque también habría expresado la posibilidad de adelantarlo. Asimismo, habría manifestado interés en adquirir vestimenta y elementos tácticos.

Lograron, finalmente, individualizar al sospechoso y establecer su ubicación en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Intervino en la investigación la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1, a cargo del Dr. Walter Bruno.

Como resultado del operativo, fueron secuestrados dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado militar, una balaclava con diseño de calavera, un pasamontaña camuflado militar y gafas de protección táctica de color negro.

Además, se comunicó la citación de los padres junto con el menor a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por “Intimidación Pública”.