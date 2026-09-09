Recuperaron piezas robadas del Museo de Arte Decorativo

Las piezas habían sido robadas en 2022 y estaban a la venta en un lugar dedicado a las antigüedades de Flores.

Las piezas habían sido robadas en 2022 y estaban a la venta en un lugar dedicado a las antigüedades de Flores.

La Policía Federal recuperó dos valiosas piezas que habían sido robadas del Museo Nacional de Arte Decorativo, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en marzo de 2022.

En el marco del operativo denominado “Operación Francohistórica”, los agentes del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA lograron identificar las piezas en un local dedicado al rubro de antigüedades, ubicado en Flores, y procedieron a allanar dicho espacio.

En consecuencia, rescataron un conjunto de gemelos (identificados como piezas de óptica antigua de finales del siglo XIX o principios del siglo XX y que fueron fabricadas por una reconocida casa francesa). A su vez, también incautaron un óleo sobre tela del siglo XVII, titulado “San José” y atribuido al autor español Bartolomé Murillo; elemento denunciado como robado del mismo museo en 2022.

La causa se había iniciado el 25 de marzo de 2022, como consecuencia de una denuncia formulada por el director del citado museo, ubicado sobre la avenida del Libertador 1.902, el cual alertó acerca de la falta de distintos elementos culturales y piezas de antaño.

Fueron sustraídos de la vitrina situada en la antecámara del dormitorio denominado “Matías Errázuriz Alvear”, contando ésta con una de sus aberturas forzadas. Cabe destacar que, entre lo quitado allí, se destacaba un conjunto de gemelos (binocular) con incrustaciones en nácar y oro.