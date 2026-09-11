Advierten sobre la llegada de precipitaciones a la zona sur del Conurbano

El pronóstico del Servicio Meteorológico para hoy y el fin de semana en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para hoy y el fin de semana en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia la llegada de precipitaciones a la zona sur del Conurbano, tras una seguidilla de días templados. El pronóstico del organismo para este viernes y el fin de semana.

Este viernes se presenta con cielo nublado, mientras que la temperatura se movería entre los 10 y los 18 grados. Pueden registrarse chaparrones durante la noche. Esto provocaría un desplome de la temperatura para el fin de semana.

La mínima anunciada para el sábado es de 8 grados y la máxima llegaría apenas a los 12. El SMN anuncia lloviznas durante todo el día. Asimismo, las marcas térmicas bajan a 3 y 13 grados el domingo, jornada que se presentaría con cielo parcial a mayormente nublado.

El lunes, en tanto, la mínima anunciada es de 3 grados pero comenzaría a repuntar lentamente la máxima, que llegará a los 16 este día. Se espera un recomodo de la temperatura durante los últimos días del otoño en la zona sur.