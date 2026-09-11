Sin clases en las escuelas de todo el país: ¿Por qué se celebra hoy el Día del Maestro?

Los estudiantes de todos los niveles del país tienen un día de descanso, al igual que los docentes, este viernes. No hay clases.

Los estudiantes de todos los niveles del país tienen un día de descanso, al igual que los docentes, este viernes. No hay clases.

Este viernes se modificó la dinámica en los hogares de la Argentina porque los chicos no tienen clases. Es porque se celebra el Día del Maestro este 11 de septiembre, en honor a Domingo Faustino Sarmiento, quien es considerado el padre del aula.

La fecha fue elegida porque el 11 de septiembre de 1888 falleció Domingo Faustino Sarmiento, por lo cual es un homenaje a su legado y a su incansable labor en pro de la educación.

En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, se propuso la creación de un día continental en homenaje a Sarmiento y al trabajo de los docentes.

Finalmente, en 1945, la fecha fue formalmente instituida a través de un decreto en Argentina, extendiendo el homenaje a toda América.

Así, los estudiantes y docentes de todo el país tienen un día de descanso este viernes, que en el caso de los lomenses se sumó al jueves, Día de Lomas de Zamora, por lo que también hubo asueto y viven un fin de semana extra largo.