Se juega el clásico entre Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco

El clásico se jugará el sábado, a las 16, en el Estadio Lorenzo Arandilla por la Fecha 35 de la competencia de la Primera B.

El clásico se jugará el sábado, a las 16, en el Estadio Lorenzo Arandilla por la Fecha 35 de la competencia de la Primera B.

Brown de Adrogué, que viene de un empate que no movió el amperímetro, recibirá a San Martín de Burzaco por la Fecha 35 de la competencia de la Primera B. Se viene el clásico, en el cual se jueban mucho más que tres puntos.

El partido de disputará el sábado, desde las 16, en el Estadio Lorenzo Arandilla. El Tricolor llega con la urgencia de sumar de a tres para distanciarse de la zona de descenso, mientras que San Martín de Burzaco pretende acercarse al Reducido.

Brown de Adrogué acumula 34 puntos (producto de siete victorias, 13 empates e igual cantidad de derrotas) y se encuentra en las puertas de la zona de descenso (UAI Urquiza -31- e Ituzaingó-14-). El rival está en el puesto 13 con 41.