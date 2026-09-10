Banfield eliminó a Riestra por penales y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina

Banfield avanzó a las semifinales de la Copa Argentina 2026 luego de superar a Deportivo Riestra por 7-6 en los penales, tras empatar 1-1 durante los 90 minutos por los cuartos de final. El Taladro fue superior durante buena parte del encuentro, pero debió esperar hasta la definición para conseguir el pasaje a la próxima instancia.

En un primer tiempo parejo y de ida y vuelta, Banfield generó varias situaciones de peligro, aunque Riestra golpeó en una de sus pocas aproximaciones. A los 45 minutos, un pelotazo al área fue bajado de cabeza por Anthony Alonso y Ángel Stringa apareció para definir alto y poner el 1-0. Antes, Lautaro Gómez había tenido dos buenas oportunidades: primero con un remate lejano y luego con un zurdazo desde afuera del área que Marino Arzamendia desvió con una gran atajada. También tuvieron chances Ignacio Gariglio, Tomás Adoryan, Alexander Díaz y Santiago López García.

El dominio del equipo dirigido por Troglio continuó en el complemento y Banfield encontró rápidamente el empate. A los cinco minutos, Alexander Machado bajó una pelota aérea y Tomás Adoryan improvisó una tijera para establecer el 1-1. Luego, el Taladro volvió a generar peligro con Brandon Oviedo, Adoryan y Favio Álvarez, mientras que Riestra respondió con un remate de Gabriel Obredor y, sobre el cierre, con un disparo cruzado de Tomás González que exigió una gran intervención del “Ruso” Rodríguez.

La definición por penales estuvo marcada por la efectividad y terminó 7-6 para Banfield. Para el Taladro convirtieron Alexander Machado, Federico Anselmo, Favio Álvarez, Nicolás Meriano, Diego Rodríguez, Tomás Adoryan y Brandon Oviedo, mientras que para Riestra marcaron Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Nicolás Benegas, Tomás González, Milton Céliz y Pedro Ramírez.

El “Ruso” Rodriguez fue el héroe de la noche para los del sur del conurbano, al contener el remate de Carlos Quintana. Con el triunfo, Banfield se metió por primera vez en su historia entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y espera por el ganador del cruce entre Racing y Boca.