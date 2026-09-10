Almirante Brown: llega una nueva edición de la Expoferia

Este fin de semana llega una nueva edición de la Expo Feria en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia que contará con la participación de los productores rurales, el circuito de viveros, emprendedoras y emprendedores, además de charlas, shows en vivo y una amplia oferta gastronómica.

La iniciativa promovida por la comuna browniana a través de la secretaría de Relaciones con la Comunidad, tendrá lugar en el predio ubicado en Juan B. Justo 1000, desde las 10 y hasta las 18.

Una vez más la Granja será escenario de la propuesta libre y gratuita pensada para compartir en familia y con amigos. En el lugar, durante dos jornadas los vecinos podrán disfrutar al aire libre de diversas actividades recreativas, culturales y gastronómicas.

Participarán del evento los productores locales con productos elaborados y artesanales en la zona rural, entre ellos, verduras agroecológicas, frutas de estación, huevos y miel de campo, embutidos, chacinados, además de artesanías, textiles, marroquinería, cosmética natural y vestimenta tradicional.

El circuito de viveros con venta directa de cultivos, cooperativas florícolas y viveristas. Habrá insumos, plantas ornamentales, nativas y autóctonas, florales y aromáticas, árboles y arbustos, también macetas y accesorios.

La oferta gastronómica incluye dulces y salados, con comidas regionales, parrilla, pizza, empanadas y hamburguesas. Productos sin Tacc. Además, pastelería y panificados artesanales, alfajores, postres y alimentos integrales.

Los vecinos también podrán participar de charlas y conversatorios. En este sentido está previsto para el sábado disertaciones sobre Compostaje domiciliario; ¿Qué nos cuenta un paisaje?, claves para interpretar nuestro entorno; Producción de especies autóctonas en viveros de gobernanza pública con registro genético; Pensar la huerta de verano: decisiones para una buena temporada; Manejo y gestión de áreas naturales como políticas públicas de gobernanza municipal.

En tanto el domingo se realizarán las siguientes charlas: naturalistas urbanos ¿Cómo comenzar a explorar la biodiversidad y el entorno?; Observar sin alterar, una mirada ética sobre la naturaleza; Jardines biodiversos, tercera edición y prelanzamiento de la Guía para crear jardines biodiversos y refugios de biodiversidad; Intervenciones de restauración en territorio; y Camino a la soberanía alimentaria.

Además, se realizarán visitas guiadas por todo el predio también en el Parque Astronómico y habrá numerosos espectáculos artísticos.

En ese marco el sábado actuarán Los Nadal, Truco Gallo y el trío Pomposi -Jara- Pomposi. Mientras que el domingo harán lo propio La Esencia Norteña y Elegi2.

También se suman a las jornadas diferentes áreas municipales con stands informativos y de asesoramiento para toda la comunidad.

Vale recordar que, para llegar a la Granja Municipal en transporte público los vecinos pueden viajar en la línea de colectivos 501, ramal “Los Altos” desde la estación de Longchamps. La misma cuenta con un servicio en diferentes horarios de salida desde la estación hacia el predio y viceversa.