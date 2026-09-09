Sube la temperatura, pero el viernes se desploma

El pronóstico del Servicio Meteorológico para la zona sur del Conurbano. La temperatura asciende a 18 grados hoy pero llega a los 20 el jueves.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para la zona sur del Conurbano. La temperatura asciende a 18 grados hoy pero llega a los 20 el jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles se presenta con buenas condiciones y temperatura en ascenso hasta el jueves pero habrá un desplome el viernes y el fin de semana será muy frío.

Este miércoles se presenta con un banco delgado de niebla, mientras que la temperatura se moverá entre los 6 y los 18 grados, en el marco de una jornada con cielo parcial a mayormente nublado. Hoy es el último día hábil para los estudiantes de Lomas de Zamora, que tendrán asueto mañana y el viernes.

Asimismo, el jueves será la jornada con mejores condiciones de toda la semana, ya que la mínima se ubica en 9 grados y la máxima llega a los 20, en un día con cielo mayor a parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano.

El desplome de la temperatura comienza el viernes, cuando la mínima será de 10 grados pero la máxima será de apenas 15, cielo nublado. El fin de semana será con mínimas de 6 y 4 grados, sábado y domingo respectivamente, y las máximas serían de 12 y 13. A partir del lunes comienza un leve repunte.