Dato oficial: Más de $1.600.000 para no caer en la pobreza y el SMVM es de $383.800

La suma de dinero necesaria para no caer en la indigencia es un 89,28% mayor al salario mínimo definido por el Gobierno para septiembre y supera el 300% en el caso de la pobreza.

La suma de dinero necesaria para no caer en la indigencia es un 89,28% mayor al salario mínimo definido por el Gobierno para septiembre y supera el 300% en el caso de la pobreza.

Una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto de 2026 para no caer en la pobreza y $726.469 para no ser considerado indigente, informó el Instituto de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

El organismo también indicó que las canastas básicas alimentaria y total presentaron la misma variación mensual de 2,6% en agosto; y registraron una suba interanual de 39,6% y 38,3%, respectivamente.

Durante julio, la canasta alimentaria había alcanzado un incremento del 2,6% con una inflación del 2,1%, mientras que la canasta total registró un alza del 2,2%. Ese mes, el mismo grupo familiar necesitó $1.564.716 para no formar parte de la línea de pobreza y $708.016 pesos para no ser indigente.

Vale remarcar que el Gobierno laudó el nuevo salario mínimo vital y móvil, tras el fracaso en el Consejo del Salario. El Gobierno fijó incrementos escalonados que llevan el SMVM desde los $383.800 en septiembre de 2026 hasta los $437.000 mensuales en abril de 2027.

Entonces, la suma necesaria para no ser indigente en agosto es un 89,28% mayor al salario mínimo definido por el Gobierno para el mes en curso. Y en el caso de la pobreza, es un 307% más alto.