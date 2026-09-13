Caputo ironizó sobre el consumo en la calle Corrientes y apuntó contra las críticas al rumbo económico

El ministro de Economía cuestionó con sarcasmo las críticas al desempeño de la actividad y destacó el movimiento registrado en la tradicional avenida porteña. Javier Milei respaldó el mensaje y lo calificó como una “masterclass”.

El ministro de Economía cuestionó con sarcasmo las críticas al desempeño de la actividad y destacó el movimiento registrado en la tradicional avenida porteña. Javier Milei respaldó el mensaje y lo calificó como una “masterclass”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ironizó sobre el consumo en la calle Corrientes y utilizó el movimiento registrado en la tradicional avenida porteña para responder a las críticas contra el rumbo económico del Gobierno. En un mensaje publicado en su cuenta de X, citó un video de un usuario que mostraba la cantidad de personas que circulaban por la zona de teatros, pizzerías y librerías.

“Todavía no es ‘fin de mes’ y la calle Corrientes ‘es un consumo de primera necesidad’”, escribió Caputo, en referencia a expresiones utilizadas habitualmente por dirigentes políticos, económicos y sociales para cuestionar los indicadores positivos que destaca la administración de Javier Milei.

El funcionario también apuntó contra quienes sostienen que el crecimiento económico beneficia solamente a algunos sectores. “Seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate de que son solo dos los sectores que andan bien)”, expresó, para luego cerrar el mensaje con otra ironía: “Tu video es totalmente sesgado!”.

El planteo de Caputo se da en medio de las discusiones sobre una economía con distintos niveles de desempeño entre sectores, con el comercio, la industria y la construcción entre las actividades más golpeadas. El mensaje fue respaldado por Javier Milei, quien compartió la publicación del ministro y la calificó como una “masterclass: ironía”.