Lomas Corre volvió a convocar a miles de vecinos y marcó un récord en Lomas de Zamora

La tercera edición de Lomas Corre reunió a más de 14.000 personas en la Plaza Grigera y se convirtió en la jornada con mayor convocatoria desde el inicio de la carrera. Hubo circuitos de 3 y 10 kilómetros, propuestas de salud y una iniciativa solidaria.

La tercera edición de Lomas Corre reunió a más de 14.000 personas en la Plaza Grigera y se convirtió en la jornada con mayor convocatoria desde el inicio de la carrera. Hubo circuitos de 3 y 10 kilómetros, propuestas de salud y una iniciativa solidaria.

Más de 14.000 personas participaron este domingo de una nueva edición de Lomas Corre, la carrera que año tras año busca promover la actividad física y generar conciencia sobre la importancia de incorporar el deporte a la vida cotidiana. La tercera edición tuvo como punto de partida y llegada la Plaza Grigera y alcanzó un récord de convocatoria en el partido de Lomas de Zamora.

La propuesta contó con dos recorridos diferentes sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, pensados para distintos niveles de experiencia. El circuito de 3 kilómetros estuvo destinado principalmente a quienes realizan actividad física de manera recreativa o buscan comenzar a desarrollarse progresivamente en el running, mientras que la prueba de 10 kilómetros fue diseñada para corredores con mayor experiencia y preparación.

Ambas competencias tuvieron como punto de partida la Plaza Grigera. En el caso de los 3K, el recorrido se desarrolló entre las calles Loria y Las Heras, mientras que la prueba principal de 10 kilómetros se extendió entre Avellaneda y Uriarte, siempre sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. De esta manera, las calles de Lomas de Zamora volvieron a convertirse durante la jornada en el escenario de una importante convocatoria deportiva.

Además de la competencia, Lomas Corre contó con diferentes servicios para acompañar a los participantes durante la jornada. Hubo puestos de hidratación, postas de salud y un sector destinado a masajes, con el objetivo de brindar asistencia y facilitar la participación de los corredores que se acercaron a la Plaza Grigera.

Compartir Lomas

La jornada también tuvo un componente solidario. Compartir Lomas instaló un espacio para recibir donaciones de los vecinos y participantes, quienes pudieron acercar ropa de abrigo, frazadas, juguetes y alimentos no perecederos. Así, la actividad deportiva sumó una iniciativa destinada a colaborar con quienes más lo necesitan.

La competencia también tuvo su momento de premiación. En la prueba de 3 kilómetros recibieron medallas los primeros cinco corredores en cruzar la línea de llegada, mientras que en los 10K fueron reconocidos los tres primeros puestos. En ambos recorridos se realizaron distinciones diferenciadas para hombres y mujeres.

A su vez, la Agencia de Deportes Lomas entregó un reconocimiento especial a los paratletas que participaron de la jornada, con el objetivo de destacar su presencia dentro de una competencia que volvió a reunir a corredores de diferentes edades, niveles y experiencias.

Con más de 14.000 participantes, Lomas Corre cerró así su tercera edición con una convocatoria récord en una mañana que combinó deporte, salud, recreación y solidaridad en Lomas de Zamora.