Talleres no pudo con la Topadora del Oeste

Talleres perdió con Liniers en el choque válido por la Fecha 35 de la Primera B. Fue 2 a 0 a favor de la Topadora del Oeste en el Estadio Pablo Comelli.
Lucas Licht formó con Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Lautaro Jhonson; Pablo Cortizo, Nicolás Malvacio, Matías Samaniego, Federico Versaci, Federico Martínez (Mateo Muñoz); Milton Cantero (Juan Pablo Arango), Isaías Ciavarelli.
En la primera parte, Talleres se adueñó de la pelota y manejó los hilos del partido, incluso tuvo dos claras con Samaniego y Versaci, pero los goles fueron del rival: los anotaron a los 37 (Rodríguez) y 43 minutos (Coria).
En el complemento, la tónica del partido no se modificó y el dueño de casa volvió al vestuario con las manos vacías. Barrios y Arango fueron amonestados.
Talleres suma 63 puntos (producto de 18 victorias, nueve empates y siete derrotas) y quedó cuarto en la tabla de posiciones, a seis del líder Arsenal. En la próxima fecha, visita a San Carlos.