Talleres no pudo con la Topadora del Oeste

Talleres perdió por 2 a 0 con Liniers en el Estadio Pablo Comelli, por la Fecha 35 de la Primera B.

Talleres perdió por 2 a 0 con Liniers en el Estadio Pablo Comelli, por la Fecha 35 de la Primera B.

Talleres perdió con Liniers en el choque válido por la Fecha 35 de la Primera B. Fue 2 a 0 a favor de la Topadora del Oeste en el Estadio Pablo Comelli.

Lucas Licht formó con Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Lautaro Jhonson; Pablo Cortizo, Nicolás Malvacio, Matías Samaniego, Federico Versaci, Federico Martínez (Mateo Muñoz); Milton Cantero (Juan Pablo Arango), Isaías Ciavarelli.

En la primera parte, Talleres se adueñó de la pelota y manejó los hilos del partido, incluso tuvo dos claras con Samaniego y Versaci, pero los goles fueron del rival: los anotaron a los 37 (Rodríguez) y 43 minutos (Coria).

En el complemento, la tónica del partido no se modificó y el dueño de casa volvió al vestuario con las manos vacías. Barrios y Arango fueron amonestados.

Talleres suma 63 puntos (producto de 18 victorias, nueve empates y siete derrotas) y quedó cuarto en la tabla de posiciones, a seis del líder Arsenal. En la próxima fecha, visita a San Carlos.